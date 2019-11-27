МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Инвестиционные проекты с привлечением средств федерального бюджета в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) реализуются без достаточного контроля со стороны федерального центра, поскольку у органов власти нет для этого необходимых полномочий, выяснила Счетная палата РФ.

"Подтвердились риски, связанные с организацией и проведением эффективного контроля за расходованием бюджетных средств, а также с оценкой эффективности использования субсидии Минкавказом России и уполномоченными органами государственной власти субъектов СКФО, о чем свидетельствуют выявленные недостатки", — цитирует пресс-служба Счетной палаты аудитора Светлану Орлову.

Сейчас бюджетные инвестиции осуществляются в СКФО в виде взносов в уставный капитал принадлежащих региону акционерных обществ, которые реализуют там инвестпроекты. По данным аудиторов, объем бюджетных ассигнований на эти цели в 2018 году составил 2 миллиарда 995,8 миллиона рублей. В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, субъекты СКФО должны были обеспечить достижение указанных в документах показателей результативности.

Аудиторы отмечают, что взаимоотношения между субъектами СКФО, их акционерными обществами и инвесторами на федеральном уровне не регулируются. "Отсутствие в нормативных правовых актах Минкавказа России указанных норм приводит к отсутствию реального конкурсного отбора инвестиционных проектов в субъектах СКФО, проблемам планирования расходов субъектов РФ, позднему утверждению Минкавказом России перечня инвестиционных проектов и рискам несоблюдения условий добросовестной конкуренции", — говорится в отчете.

Всего в 2018 году в рамках подпрограмм государственной программы на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета осуществлялась реализация 22 инвестиционных проектов, в том числе 13 инвестпроектов, вновь начатых в 2018 году, и 9 проектов, переходящих с 2017 года, говорится в материалах Счетной палаты.

Регионы отчитались о 100% освоении средств, однако, по данным контрольного ведомства, плановые показатели были достигнуты не все. "Не достигнуты установленные соглашениями значения показателей результативности и нарушены графики по отчетным данным по итогам 2018 года всеми субъектами СКФО, за исключением Республики Северная Осетия – Алания", – говорится в документе. В результате регионам придется вернуть в бюджет часть средств на 202,5 миллиона рублей.