МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вопрос об обратном выкупе акций (buy back) "Транснефти" не снят с повестки, он находится на согласовании с правительством, заявил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Он не снят с повестки, вопрос рабочий, мы обсуждаем, тема актуальна до сих пор. Решение о buy back будет приниматься на уровне правительства, будем считать, что вопрос на согласовании", — сказал Токарев.

Токарев 30 октября в Будапеште говорил, что ситуация для buy back сейчас не самая лучшая, так как финансы компании нужны на решение других проблем. Он не исключал, что придется сдвинуть сроки программы. Ещё ранее, 7 июня, глава "Транснефти" говорил, что компания может направлять на buy back 6-7 миллиардов рублей в год равными долями.

"Транснефть" в октябре 2018 года сообщала, что в среднесрочной перспективе планирует трехлетнюю программу buy back объемом до 20 миллиардов рублей, может использовать выкупленные акции для мотивационной программы менеджмента или продать при благоприятных рыночных условиях. Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин тогда же заявлял, что компания планирует в 2019 году принять опционную программу для менеджмента в рамках buy back. В апреле текущего года программа buy back обсуждалась на совете директоров компании.

Уставный капитал "Транснефти" разделен на 1,555 миллиона привилегированных и 5,569 миллиона обыкновенных акций. Контрольный пакет акций "Транснефти" (78,55% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,45% уставного капитала) находятся у частных владельцев.