МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает устойчивого закрепления инфляции в первом полугодии 2020 года ниже 3% при сохранении текущего уровня ставок по кредитам, говорится в докладе министерства "Картина кредитования" за октябрь 2019 года.

"По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам предопределяет сохранение низкого уровня совокупного спроса и устойчивого закрепления инфляции ниже 3,0% в первом полугодии следующего года", — говорится в документе.

Слабый уровень спроса находит подтверждение в том числе в динамике индекса PMI в промышленности, отмечают авторы документа.

"Прирост кредитного портфеля за 12 месяцев возрос в октябре до 4% ВВП (после 3,4% ВВП в сентябре). Кредит частному нефинансовому сектору составил 3,8% ВВП, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (3,7% ВВП в сентябре). Темпы роста к соответствующему периоду предыдущего года не изменились – 8,8% год к году после 8,6% год к году месяцем ранее, что свидетельствует о крайне сдержанной реакции кредитования на динамику процентных ставок", — говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что рост кредитования частного нефинансового сектора главным образом был обусловлен динамикой корпоративного портфеля. Темп его роста в октябре ускорился до 4,1% в годовом выражении с 3% в сентябре (с учетом корпоративных облигаций). Темп роста кредитования физических лиц замедлился в октябре до 19,7% в годовом выражении с сентябрьских 20,7%. Министерство также обращает внимание на "торможение темпов роста потребительского кредитования после вступления в силу с 1 октября дополнительных ограничительных мер Банка России".

При этом, как указано в документе, расширение совокупного кредитного предложения (до 4% ВВП в октябре с 3,4% ВВП в сентябре) связано с динамикой операций государственного сектора. В период до конца текущего года совокупное кредитное предложение может расшириться до 5% ВВП, полагают в министерстве.