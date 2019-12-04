МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1%, ожидавшихся в октябре, на фоне ускорения экономического роста в третьем квартале, говорится в сообщении института развития. Есть куда стремиться: аналитики дали прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

"Слабая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом полугодии 2019 года, сменилась ускорением роста в третьем квартале года на уровне 1,7% год к году, что было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами. В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению с предыдущей оценкой в 1%)", — отмечают экономисты ВБ.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019 года на 1,3%.

ВБ отмечает существенное ослабление роста мировой экономики в 2019 году, обусловленное замедлением промышленной активности и мировой торговли. "Замедление роста внешнего спроса наряду с соглашением ОПЕК+ оказали негативное воздействие на динамику российского экспорта. За период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть снизились на 14% год к году на фоне замедления темпов роста мировой экономики", — пишут авторы доклада.

"Что касается внутренних факторов, то проведение относительно жесткой денежно-кредитной политики в первом полугодии 2019 года наряду с низкой динамикой роста располагаемых доходов в условиях роста инфляции, вызванного повышением ставки НДС, а также медленного начала реализации национальных проектов оказали замедляющее воздействие на экономический рост в 2019 году", — продолжают они.

Кроме того, снижение трудовых ресурсов и численности занятых в экономике в результате старения населения продолжает тормозить рост, а недавно принятые меры по повышению пенсионного возраста пока не смогли компенсировать такое снижение, отмечается в докладе.

СЛЕДУЮЩИЙ 2020 ГОД

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России на 2020 год до 1,6% с 1,7%, ожидавшихся в октябре, говорится в сообщении института развития. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 1,8%.

"Прогноз экономического роста в 2019 году составляет 1,2%, в 2020 году – 1,6%, а в 2021 году – 1,8%. Как ожидается, менее жесткая денежно-кредитная политика и увеличение расходов на национальные проекты будут способствовать оживлению экономики. Как ожидается, в 2020 году вклад национальных проектов в рост ВВП составит примерно 0,1 процентного пункта, а в 2021 году – около 0,2-0,3 процентного пункта", — отмечают экономисты ВБ.

В октябре прогноз ВБ на 2020 год был понижен до 1,7% с 1,8%, а на 2021 год – также сохранен на уровне 1,8%.

"Прогнозируется, что в 2019 и до конца 2021 года продолжится снижение умеренного уровня бедности, однако необходимо будет проводить мониторинг состояния уязвимых слоев населения. Расширение действующих программ проверки нуждаемости и распространение принципа оценки нуждаемости на некоторые программы, где сейчас этот принцип не применяется, будет способствовать достижению цели сокращения вдвое уровня бедности к 2024 году", — полагают в ВБ.

К основным рискам, сопутствующим прогнозу, ВБ относит ослабление мировой экономики, усиление торговой напряженности, а также внутренние факторы.

"Россия подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, финансовые каналы и сырьевые рынки. Россия также остается уязвимой к введению возможных дополнительных экономических санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних частных инвестиций. Опорой для роста инвестиций служит успешная и эффективная реализация государственных инициатив в области инфраструктуры", — считают авторы доклада.

В то же время в докладе отмечается постепенная, хотя и медленная, диверсификация экспорта в России. Новые торговые соглашения Евразийского экономического союза с такими странами, как Сербия, Сингапур и Иран, могут способствовать расширению экспортных возможностей страны.

УГЛЕРОДНЫЕ НАЛОГИ

Всемирный банк рекомендует России рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, говорится в докладе института развития.

"(В среднесрочной и долгосрочной перспективе — ред.) целесообразно будет рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, которые были бы унифицированы в рамках более широких соглашений о торговле и технологиях и согласованы с перспективными торговыми партнерами", — рекомендуют экономисты ВБ. Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога

Среди таких мер – отказ от непрозрачных субсидий производителям и потребителям, которые могут иметь регрессионную природу и искажать стимулы для эффективного потребления, и их замену на более адресные денежные трансферты малоимущим и социально уязвимым категориям населения.

Также, по их мнению, при условии необходимой политической поддержки будет важно повысить акцизы на топливо и вводить дифференцированные ставки налога в зависимости от социальных и экологических издержек, связанных с использованием топлива.

"Кроме того, Россия могла бы предпринимать более активные действия в рамках международной повестки в сфере изменения климата, чтобы получить доступ к содействию (в виде технологий, финансовых ресурсов и доступа к рынку) в части диверсификации структуры активов; она также могла бы воспользоваться подобным сотрудничеством, чтобы выводить на глобальный рынок отечественные наукоемкие и экологичные товары и услуги. Недавнее принятие Российской Федерацией Парижского соглашения стало обнадеживающим шагом в этом направлении", — отмечают в ВБ.

Летом председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. В октябре Минэнерго РФ отмечало, что считает целесообразным исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах углеродный налог.