ВАШИНГТОН, 4 дек — Dow Jones. Когда весной 2017 года Эммануэль Макрон выиграл президентские выборы во Франции, он считал необходимым заручиться поддержкой нового президента США. США грозят Франции огромными пошлинами в ответ на цифровой налог

Через несколько месяцев президент Дональд Трамп приехал в Париж, пообедал в ресторане на Эйфелевой башне и посидел в первых рядах зрителей на военном параде, который вдохновил его на организацию подобного мероприятия в Вашингтоне.

Обаяние Макрона положило начало хорошим отношениям между двумя лидерами, которых не было у других крупных европейских политиков.

В конечном счете оказалось, что и у Макрона ничего не получилось. Отношения испортились задолго до минувшего вторника, когда в ходе посвященных 70-летнему юбилею НАТО произошло открытое выяснение отношений.

В последние недели Трамп говорил своим советникам, что не доверяет Макрону, и предположил, что президент Франции "стукач", сказали два источника в администрации. Советник Макрона сказал, что называть президента Франции стукачом нет оснований.

Чувства Трампа отчасти обусловлены продолжительными разногласиями с Макроном по ряду проблем, от военного вторжения Турции в Сирию до преимуществ ядерной сделки с Ираном, из которой США вышли. Расходятся они и по вопросам борьбы с изменениями климата, и Трамп часто предлагает "взглянуть на Париж", защищая свое решение вывести США из Парижского соглашения об изменении климата. В Белом доме не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Помимо прочего, Трамп и Макрон во вторник вступили в спор по поводу НАТО, Исламского государства и торговли.

Ухудшение отношений Трампа с Макроном создает риск еще большей изоляции президента США. Ему также нелегко наладить личные отношения с лидерами Великобритании и Германии.

Трамп приветствовал успехи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, нацеленность на Brexit которого совпадает с взглядами Трампа, согласно которым "Америка – прежде всего". Ранее Трамп воодушевленно говорил о потенциале соглашения о двусторонней торговле с Великобританией и намеревался сделать Джонсона союзником в борьбе с Ираном, а также с китайской компанией Huawei Technologies.

Прошло уже почти пять месяцев с тех пор, как Джонсон возглавил правительство, а будущее Brexit остается неопределенным, так что терпение Трампа иссякает. В октябре президент сказал, что соглашение о торговле между США и Великобританий заключить будет невозможно, если страна выйдет из ЕС на условиях, согласованных Джонсоном и ЕС.

"Мы хотим торговать с Великобританией, и они хотя торговать с нами. Честно говоря, эта сделка, в определенных аспектах этой сделки, ее нельзя заключить. Ее заключить нельзя. Мы не можем заключить торговую сделку с Великобританией", — сказал Трамп, не уточнив, какие именно аспекты сделки он имел в виду. Двойные стандарты: Макрон воюет с климатическими активистами

Во вторник Трамп и Джонсон встречались в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Президент написал в Твиттере, что лидеры обсудили множество вопросов, включая НАТО и торговлю.

Представитель правительства Великобритании сказал, что лидеры "отразили важность" НАТО и приветствовали принятые в последнее время решения об увеличении финансирования блока входящими в него странами.

Отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и Трампом никогда не были тесными, говорят источники в обеих странах. Вместе с тем, по информации одного источника в Вашингтоне и одного в Берлине, личные отношения между ними остаются добрыми, и Трамп с уважением относится к Меркель.

Трамп и Меркель обычно отводят время для переговоров на многосторонних встречах и теперь почти не говорят по телефону. Судя по опубликованным отчетам Белого дома, в течение первых двух лет президентства Трампа они довольно часто общались по телефону.

Отношения Трампа с двумя противниками США долго выстраивались, а теперь они также становятся все более напряженными.

Во вторник Трамп признал, что, возможно, переговоры о торговом соглашение с Китаем продлятся после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года. Торговые переговоры осложнены проблемами, а Трамп подлил масла в огонь, подписав закон, поддерживающий антиправительственные выступления в Гонконге.

Трамп часто называет лидера Китая Си Цзиньпина другом, но во вторник он отметил: "Теперь он не любит меня как прежде, о ничего. Он вернется".

Попытки Трампа сблизиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, в которого, по его словам, он одно время был "влюблен", натолкнулись на серьезное препятствие в октябре, когда Пхеньян заявил, что лидер страны не будет встречаться с Трампом, если США не отменят санкции, чего Вашингтон делать не намерен.

Вместе с тем во вторник в Лондоне наблюдался и проблеск разрядки. Через несколько часов после непростой официальной встречи Трамп приехал на Даунинг-стрит с Макроном, которого, видимо, подвез на своем лимузине.

— Автор Vivian Salama, vivian.salama@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ