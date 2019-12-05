ВЕНА, 5 дек —Прайм. Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительное сокращение добычи в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в течение первого квартала 2020 года, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"С учетом прогноза развития ситуации на рынке, снижения спроса было также рекомендовано в течение первого квартала рассмотреть на заседании ОПЕК, и на заседании министерской встречи, которая завтра состоится, сокращение дополнительно добычи в первом квартале 2020 года примерно на 500 тысяч баррелей суммарно", — сказал Новак.

По словам министра, ОПЕК+ еще предстоит распределить квоты по странам с учетом углубления сокращения добычи нефти в рамках сделки.

"Что касается конкретных квот по странам, это будет еще обсуждаться", — сказал Новак.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.

Министр также сообщил, что ОПЕК+ дополнительно встретится в марте для обсуждения ситуации и принятия дальнейшего решения по сделке альянса.

"Что касается самого соглашения, мы договорились что в марте месяце будет внеочередная министерская встреча, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении действия соглашения и параметры соглашения", — заявил Новак.

"К тому времени можно будет более четко понимать прогноз развития ситуации на рынке, более четко понимать летний спрос и предложение, и будут приняты соответствующие решения", — добавил он.