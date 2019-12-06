ВЕНА, 6 дек /ПРАЙМ/. Саудовский министр энергетики Абдель Азиз Аль-Сауд сообщил по итогам заседания ОПЕК в четверг о достижении консенсуса по дальнейшим действиям и анонсировал хорошие новости по сделке ОПЕК+ в пятницу.

"Вы завтра услышите прекрасные новости", — сказал министр.

На вопрос, есть ли согласие внутри ОПЕК по поводу сделки, он ответил: "У нас всегда есть согласие среди членов ОПЕК".

Министр добавил, что необходимо в пятницу продолжить обсуждения со странами "не ОПЕК".

Заседание стран ОПЕК проходило в четверг и длилось около шести часов.