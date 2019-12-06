Саудовский министр энергетики анонсировал "прекрасные новости" по сделке ОПЕК+ в пятницу
ВЕНА, 6 дек /ПРАЙМ/. Саудовский министр энергетики Абдель Азиз Аль-Сауд сообщил по итогам заседания ОПЕК в четверг о достижении консенсуса по дальнейшим действиям и анонсировал хорошие новости по сделке ОПЕК+ в пятницу.
"Вы завтра услышите прекрасные новости", — сказал министр.
На вопрос, есть ли согласие внутри ОПЕК по поводу сделки, он ответил: "У нас всегда есть согласие среди членов ОПЕК".
Министр добавил, что необходимо в пятницу продолжить обсуждения со странами "не ОПЕК".
Заседание стран ОПЕК проходило в четверг и длилось около шести часов.
https://1prime.ru/state_regulation/20191206/830650615.html