МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции. Декабрь 2019 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в декабре не ожидается значительного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке. По итогам года рост цен составит 3–3,1% год к году после 4,3% в 2018 году", — говорится в документе.

В своем предыдущем обзоре Минэкономразвития предполагало, что инфляция в России в 2019 году составит 3-3,3%. Позднее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что инфляция в России по итогам 2019 году будет близкой к 3%, что свидетельствует о нехватке совокупного спроса в экономике.

Инфляция в РФ в январе 2020 года замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении за счет высокой базы в связи с повышением НДС с 1 января 2019 года, следует из обзора.

Инфляция в РФ в январе текущего года, по данным Росстата, составила 5% на фоне повышения НДС и индексации тарифов. Столь значительный скачок цен был ожидаемым властями и экспертами, так как с 1 января 2019 года в России повысилась ставка НДС до 20% с 18%, а также были проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные и транспортные услуги.

"В январе 2020 года годовая инфляция замедлится до 2,5–2,7% год к году на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года", — говорится в документе.