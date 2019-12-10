МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале и в течение длительного периода задержится гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы видим риски для того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии (3% — ред.)", — сказал он.

Глава Минэкономразвития отметил, что инфляция идет ниже той траектории, которая была заложена в прогнозе даже на текущий год. "Мы ожидали, если вы помните, 3,8% на конец года, сейчас будет — 3-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в первом квартале. И пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования, инфляции просто неоткуда взяться", — добавил он.

Орешкин указал на то, что динамика потребительского кредитования сократит потребительский спрос, а действия по линии денежно-кредитной политики пока не привели ни к какому росту кредитной активности. "Источников для инфляции вообще не вижу", — отметил министр.

Отвечая на вопрос, насколько ниже 3% может быть инфляция по итогам 2020 года, Орешкин сказал: "Будем смотреть, посмотрим как год начнется. Первый квартал будет показательным. Пока то, что сейчас есть — это те тренды, которые указывают на период, очень продолжительный, инфляции гораздо ниже целевого уровня ЦБ (в 4% — ред.)". Речь идет о нескольких кварталах, добавил он.