МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании совета директоров снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых — в пользу такого решения говорит низкая инфляция, заметное укрепление рубля и сдержанная бюджетная политика, считает большинство опрошенных агентством "Прайм" аналитиков.

Затем регулятор может снизить ставку уже в первом квартале 2020 года до 6%, что станет минимальным уровнем в рамках нормализации денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, в октябре — сразу на 0,5 процентного пункта, теперь она составляет 6,5% годовых. При этом регулятор в сентябре и октябре дал сигнал, что пока не собирается останавливаться на достигнутом, пообещав рассмотреть целесообразность смягчения политики на одном из ближайших трех заседаний. Следующее заседание совета директоров ЦБ по процентной политике запланировано на пятницу 13 декабря.

"Мы ожидаем снижения ключевой ставки ЦБ до 6,25%. Полагаем, что ЦБ сохранит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. По нашему прогнозу, ключевая ставка снизится до 6% в первом квартале 2020 года и достигнет нижней границы нейтрального диапазона", — сказал главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Вместе с тем, начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев указывает, что риторика Центробанка сместилась к дезинфляционным рискам, при этом ситуация в экономике настораживает регулятора. Поэтому ЦБ не склонен действовать агрессивно: сюрпризом не будет и сохранение текущего уровня ключевой ставки в пятницу, добавил он.

На прошлой неделе глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил в интервью агентству "Прайм", что Банк России сохраняет сигнал о возможных действиях в отношении ключевой ставки – будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения. При этом он отметил, что регулятор предпочитает изменять ключевую ставку постепенно — на 25 базисных пунктов, если ситуация развивается по базовому прогнозу.

ФАКТОРЫ ЗА СНИЖЕНИЕ

С аналитиком Совкомбанка соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Банк России на пятничном заседании снизит ставку до 6,25%, а к концу 2020 ключевая ставка будет на уровне 5,5%. Мы считаем, что в пользу решения о снижении ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании главным образом говорит низкая инфляция, а также заметное укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК+ о сокращении квот добычи нефти", — считает он.

По его мнению, пауза в снижении ставки ФРС США, а также неспокойная ситуация в экономиках стран Латинской Америки, которая может снизить аппетит к риску в отношении других развивающихся стран, не должны перевесить аргументы в пользу очередного снижения ключевой ставки.

"Отклонение от базового прогноза является сильным сигналом к снижению ключевой ставки. Банк России указывал на наличие пространства для снижения ставки при опоре на свой базовый прогнозный сценарий. В условиях, когда фактическая инфляция оказывается ниже базового прогноза, "пространство" для снижения ставки расширяется", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

По данным Росстата, инфляция в ноябре замедлилась до 3,5% в годовом выражении. Согласно прогнозу ЦБ, на конец года инфляция окажется на уровне 3,2-3,7%. В начале 2020 года ожидается снижение инфляции ниже 3%, когда из базы расчета уйдет повышение НДС в начале этого года. Также повлияет снижение инфляционных ожиданий населения, которые в ноябре опустились до 8,3%, указывают экономисты.

"Мы ожидаем, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25% на заседании в пятницу 13 декабря. В пользу данного решения мы видим следующие причины: сохраняющейся тренд на замедление инфляции, сильное снижение инфляционных ожиданий, бюджетная политика, которая остается сдержанной в части расходов", — отмечает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

"Следующее снижение будет предпринято в первом квартале 2020 года до 6%, что станет минимальным уровнем в рамках нормализации денежно-кредитной политики", — полагает Евстифеев.

Кроме того, в числе приоритетных для ЦБ РФ остается задача стимулирования кредитования в экономике, особенно с учетом некоторого охлаждения рынка потребительского кредитования в последние месяцы, обратил внимание старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

При этом, по его мнению, ранее широко обсуждавшийся фактор роста инфляции из-за увеличения бюджетных расходов в конце года уже не сыграет значимой роли в оставшиеся до конца года три недели.

Однако осторожность в политике может быть вызвана неоднородным снижением цен по компонентам в ноябре и доминированием фактора урожая в этой динамике, указывает аналитик Росбанка Анна Заигрина. Кроме того, сохраняются риски со стороны внешнего фона и ускоренных расходов федерального бюджета в 2020-2022 годах, полагает эксперт. "В следующем году мы ожидаем два снижения ключевой ставки по 25 базисных пунктов — до 5,75%", — отметила она.

По мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, уже на следующей неделе после заседания внешнеэкономический фон может стать более волатильным, ведь президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные пошлины на импорт из Китая.

"Более высокий уровень ключевой ставки и на фоне сохранения ожиданий ее существенного снижения будут в лучшей степени способствовать сохранению интереса нерезидентов к российским активам в случае неблагоприятного развития событий, защищая внутренний финансовый рынок от избыточной волатильности", — полагает Петроневич.