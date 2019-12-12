МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года может опуститься ниже 2,5%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3% до 3,1%. По текущим оценкам, упадет до 2,5%, даже может быть ниже в первом квартале следующего года", — сказал он, выступая на брифинге АЕБ.

Инфляция в 2020 году, по оценке министерства, составит 3%. Минэкономразвития прогнозирует сильный дезинфляционный тренд в России, несмотря на смягчение ДКП.