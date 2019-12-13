МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,25% годовых, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров. Ставка обновила минимум с марта 2014 года.

Решение ЦБ совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством "Прайм".

В этом году ЦБ РФ трижды снижал ставку на 0,25 п.п., последний раз в сентябре — до 7%. В октябре ставка была снижена сразу на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых.