МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении увеличился на 0,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что объем розничных продаж в стране за отчетный месяц вырос по отношению к октябрю на 0,5%.

Объем розничных продаж с исключением автомобилей и комплектующих в ноябре вырос к октябрю на 0,1%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.