Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,2% к октябрю, меньше прогноза
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении увеличился на 0,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что объем розничных продаж в стране за отчетный месяц вырос по отношению к октябрю на 0,5%.
Объем розничных продаж с исключением автомобилей и комплектующих в ноябре вырос к октябрю на 0,1%.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
https://1prime.ru/state_regulation/20191213/830687200.html