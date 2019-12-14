МИНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 миллиарда юаней в качестве основы для переговоров и уполномочил минфин подписать его, говорится в указе, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.

Глава минфина Белоруссии Максим Ермолович в конце октября заявил, что республика рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов. Это произошло на фоне проблем, которые возникли у Минска с получением российского госкредита в размере примерно 600 миллионов долларов. Тогда же он сообщил, что республика больше не запрашивает у России этот государственный кредит, потребности в нем нет.

"Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 миллиарда китайских юаней сроком на пять лет. Одобрить проект соглашения о предоставлении срочного кредита… между Республикой Беларусь в лице министерства финансов и шанхайским филиалом Банка развития Китая в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в указе, подписанном Лукашенко.

В соответствии с документом он уполномочил министерство финансов на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, ведомство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, а также документов, необходимых для реализации соглашения.

Поясняется, что указ принят "в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой".