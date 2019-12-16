МИНСК, 16 дек — ПРАЙМ. Белоруссия и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней (около 500 миллионов долларов), сообщила в понедельник пресс-служба белорусского Минфина.

"Шестнадцатого декабря 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в Минфине, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов Белоруссии, а также содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.

"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", — рассказали в Минфине.

Глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович в конце октября заявил, что республика рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов. Это произошло на фоне проблем, которые возникли у Минска с получением российского госкредита в размере примерно 600 миллионов долларов. Тогда же он сообщил, что республика больше не запрашивает у России этот государственный кредит, потребности в нем нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на минувшей неделе одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 миллиарда юаней в качестве основы для переговоров и уполномочил Минфин подписать его.