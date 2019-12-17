МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики.

"Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он освобождение от НДФЛ малоимущих семей.

Вопрос министру задала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сначала Орешкин попытался ответить на вопрос Матвиенко, начиная со слов, что это очень тяжелый вопрос, однако спикер Совфеда попросила министра высказать личное мнение. "Блиц, ваша точка зрения: да или нет", — сказала Матвиенко.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от НДФЛ, отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.