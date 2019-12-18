МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП России в ноябре замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3% в октябре, по итогам 11 месяцев он составил 1,3%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Декабрь".

"Темп роста ВВП в ноябре 2019 года, по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 1,6% год к году (после 2,3% и 1,9% в годовом выражении в октябре и сентябре соответственно). С начала текущего года темп роста ВВП составил 1,3% год к году", — говорится в документе.

Как следует из документа, министерство немного улучшило оценку по росту ВВП в октябре с 2,2% до 2,3%. "Оценка темпов роста ВВП в октябре была скорректирована с учетом пересмотра оперативных данных по торговле", — отмечают авторы обзора.

"Текущая динамика темпов экономического роста укладывается в ожидания Минэкономразвития России по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году в целом. Вместе с тем с учетом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях (торговля, сельское хозяйство) существует риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре и начале 2020 года до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса", — отмечает министерство.

По предварительной оценке Росстата, ВВП в третьем квартале 2019 года вырос на 1,7% год к году после 0,9% во втором и 0,5% в первом кварталах соответственно. Комментируя эти данные министерство в ноябре отмечало, что ожидает в четвертом квартале сохранения темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала.

В понедельник Росстат сообщил о резком замедлении промышленного производства в России, по данным статистического ведомства, промпроизводство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 0,3% с октябрьских 2,6%. Данные по росту промпроизводства достигли минимального за последние два года уровня. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019 года на 1,3%.