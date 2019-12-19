МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к внешним потрясениям, рубль стал устойчив к изменению нефтяных котировок, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Путин ответил на вопрос о санкциях против России и отметил, что подобные ограничения, в том числе и в отношении других стран оказывают влияние на мировую экономику и торговлю.

"Вот скажем, США вводят ограничения в отношении Китая, это тоже санкции, на самом деле, это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться (ограничение — ред.) и дальше будет падать… И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас и на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее", — сказал Путин.

"Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями (цен — ред.) на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти", — сказал глава РФ.

В России наступила ситуация внутренней стабильности, хотя в экономике проблемы еще остаются, считает Путин.

"У нас наступила ситуация внутренней стабильности, уверенности в том, что страна будет развиваться стабильным путем и дальше. Вот это наверное самое главное. Экономика кардинально поменялась. Да, осталось еще очень много нерешенных проблем в экономике, очень много", — сказал президент на ежегодной большой пресс-конференции.

Он отметил, что в целом, если сравнивать страну в начале 2000-х годов и сейчас, то "это почти две разные страны".