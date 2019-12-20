МИНСК, 20 дек /ПРАЙМ/. Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Сегодня мы поручили руководителям группы (по интеграции – ред.) – (Дмитрию) Крутому и (Максиму) Орешкину — проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 миллиарда кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 миллиарда кубометров меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 миллиона тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", — цитирует Лукашенко в пятницу госагентство Белта.