ПЕКИН, 20 дек — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что достигнутая между США и Китаем первая часть торгового соглашения выгодная не только двум странам, но и всему миру, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китай и США на основе равенства и взаимоуважения согласовали первую часть торгово-экономического соглашения. На фоне сложной международной обстановки достижение такого соглашения выгодно для Китая, для США и для мира и процветания всего мира", — заявил Си Цзиньпин.

Трамп в свою очередь заявил, что согласование первой части сделки – хорошая новость для обеих стран и всего мира. Американский, китайский и мировые рынки очень позитивно отреагировали на эту новость.

Трамп добавил, что США готовы поддерживать тесный контакт с китайской стороной, чтобы как можно скорее подписать и приступить к реализации соглашения. Он также выразил уверенность в том, что стороны смогут решить свои противоречия и китайско-американские отношения будут стабильно развиваться.

В минувшую пятницу Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока не подтверждал этих прогнозов.