МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам участвовать в закупках госкорпораций и некоторых других юрлиц на тех же условиях, которые есть у малого и среднего бизнеса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Закон распространяет на самозанятых граждан преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в закупках госкомпаний — обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

С 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

Ранее в декабре Госдума приняла закон о распространении этого режима еще на 19 субъектов РФ — регионы-доноры и те, в которых есть города с населением более 1 миллиона человек.

Глава Минфина Антон Силуанов в начале ноября допускал, что этот режим на всю страну может быть распространен ориентировочно с 1 июля 2020 года. Это связано с тем, что нужны изменения в законодательство, объем и количество которых станут ясны после того, как будут подведены итоги 2019 года, пояснял в свою очередь замминистра финансов Илья Трунин. А зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский допускал, что решение о распространении эксперимента на всю страну может быть принято в ходе ближайшей, весенней сессии.