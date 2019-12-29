МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Усилия российских властей по развитию сельского хозяйства вкупе с солидной денежной поддержкой в последние годы дали свои результаты: растет производство почти всех видов продукции, замещение импорта внутри страны можно считать состоявшимся, а вне России аграрии успешно покоряют все новые и новые рынки.

Уходящий год также стал периодом закрепления старых и достижения новых рекордов российского АПК, которым не смогли помешать даже природные аномалии. Урожаи зерна и сахарной свеклы — одни из крупнейших в постсоветской истории РФ, сборы подсолнечника, плодов и ягод стали рекордными. Россия в прошлом сельскохозяйственном году сохранила позиции ведущего экспортера пшеницы в мире, останется лидером и в текущем.

Заложив фундамент экстенсивного роста, сельское хозяйство теперь стремится достичь развития интенсивного — ставит во главу угла качество своей продукции, стремится внедрять новые технологии, развивать новые сферы производства. Одним из важнейших направлений для развития АПК становится выпуск органической и экологически чистой продукции — об этом говорят аграрии, об этом заявляют власти и даже смежные отрасли не желают оставаться в стороне от нового тренда.

Стремление обеспечить качество продуктов неизбежно рождает желание контролировать процесс их производства. И уходящий год был урожайным на такого рода события: в стране, наконец, внедрена система электронной ветеринарной сертификации для всех видов молочной продукции, принято решение о цифровой маркировке "молочки", обсуждается создание федеральной системы прослеживаемости зерна.

Выработка новых подходов к регулированию — только в начале пути, и пока они расходятся с мнением участников рынка, которые опасаются, что регулирование будет чрезмерным.

УРОЖАЙ, ПОГОДА И РЕКОРДЫ

По оценке Росстата, урожай зерна в России в 2019 году составил 120,668 миллиона тонн. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, таким образом, урожай зерна в текущем году вырос на 6,5%.

Исходя из оценки статистического ведомства, валовый сбор зерна текущего года — третий по величине в постсоветской истории России. Рекордный урожай — 135,539 миллиона тонн — аграрии страны собрали в 2017 году. Урожай в 2016 году составил 120,677 миллиона тонн, что чуть выше оценки показателя текущего года. Однако в феврале-марте Росстат уточняет данные по урожаю зерновых культур прошлого года — и в последние годы оценки повышались.

Руководитель управления моделирования и прогнозирования ФГБУ "Центр агроаналитики" Рудольф Булавин полагает, что валовый сбор зерновых составит не менее 120,8 миллиона тонн — даже более 121,2 миллиона тонн. Он пояснил, что оценка валового урожая Росстатом может быть повышена, прежде всего, за счет кукурузы (на несколько сотен тысяч тонн), кроме того, как правило, на 20-70 тысяч тонн она увеличивается и по другим культурам.

Помимо большого урожая пшеницы, в России в 2019 году собран рекордный в современной истории урожай подсолнечника — 15,1 миллиона тонн в чистом весе (на 18% выше уровня 2018 года). Сбор плодов и ягод также обновил максимум и составил 3,458 миллиона тонн (плюс 3,6% к прошлому году).

Уходящий год оказался достаточно богатым на природные аномалии: небывалая жара в мае и резкое похолодание в июле вызывали опасения за урожай, а также за качество пшеницы в отдельных субъектах РФ. Потери были, но их компенсировали другие регионы.

"Благодаря большим пространствам России в несколько часовых поясов редко выпадают годы, когда на всей территории агрометеорологические условия благоприятны или не благоприятны для сева, вегетации и уборки зерновых. 2019 год в целом был благоприятным для урожая зерновых", — констатировал Булавин.

РАБОТА ЭКСПОРТНАЯ БУДЕТ СДЕЛАНА

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019-2020 сельскохозяйственном году экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы. Такой показатель также позволит стране сохранить лидирующее место по поставкам.

Что же касается экспорта сельхозпродукции в целом, то, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 2018 году увеличились на 20,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 24,921 миллиарда долларов. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в четверг заявил, что экспорт сельхозпродукции по итогам текущего года составит порядка 25 миллиардов долларов.

В 2024 году страна должна достичь показателя по поставкам в 45 миллиардов долларов — такая цель была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года. Сейчас это может казаться невероятным — но и те же 25 миллиардов казались невозможными еще каких-то пять лет назад. Патрушев в июне говорил однозначно: целевой показатель по экспорту в 45 миллиардов долларов будет достигнут.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРИПЕТИИ

Важный вклад в развитие экспорта может внести органическая и экологически чистая продукция, и российские власти многое делают для стимулирования ее производства. С 1 января 2020 года в РФ вступает в силу закон об органической продукции. Принципы ее производства исключают использование удобрений и химических средств, делая ее более дорогой.

Минсельхоз оценивает объем рынка органической продукции в России примерно в 180 миллионов долларов и видит в нем значительный потенциал. Кроме того, министерство ведет работу по созданию экспортно-ориентированных "зеленых" брендов отечественной экологически чистой продукции. При ее производстве можно использовать определенное количество высококачественных удобрений: предполагается, что это повысит их доступность для большого количества населения, но не ухудшит качество.

Оценить объем производства продукции с улучшенными экологическими характеристиками на данный момент невозможно из-за отсутствия нормативно-правовой базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Вместе с тем гендиректор "Фосагро" (одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений) Андрей Гурьев говорил, что доля сельхозпродукции, выращенной с использованием экологичных удобрений, в экспорте российского АПК через пять лет может достигнуть 10-15%.

Между тем, закон об органике, вступающий в силу с нового года, уже стал источником вопросов по контролю за оборотом продукции. Ее производители смогут ставить на ней официальный российский знак только после получения сертификата соответствия и внесения сведений в единый госреестр, но вплоть до декабря ситуация с сертификаторами была близка к критической.

По оценке исполнительного директора Национального органического союза (НОС) Олега Мироненко, сейчас в сфере органического производства в России работают примерно 100 компаний, 82 из них прошли международную сертификацию. "Самый хороший вариант, что к Новому году чисто теоретически могут получить сертификаты не более 20 компаний. Сейчас в листе ожидания больше 60 компаний, которые ни при каких условиях сертификаты не получат, но многие их товары уже стоят на полке", — сказал Мироненко.

Эта ситуация стала поводом для обращения участников рынка к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, а также предоставить официальные разъяснения, чтобы понять, могут ли компании, прошедшие международную органик-сертификацию, но еще не получившие такой же статус в России, предлагать свою продукцию на соответствующих полках в торговых сетях.

ЗЕРНОВОЙ НАДЗОР

Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов отметил, что российские производители получили довольно хороший год и высокий урожай, который продается по довольно высоким ценам. "Россия — наверно, в первый раз за все время — зарекомендовала себя как отчасти премиальный поставщик, в частности, пшеницы", — указывает собеседник РИА Новости.

Действительно, вопрос качества российского зерна в последние несколько лет стал приобретать особую актуальность. В 2018 году Россельхознадзор выражал недовольство состоянием погрузочных площадок в российских регионах и проводил их проверки. Дело в том, что из-за проблем с отдельными партиями зерна может пострадать экспорт из всей страны: это стало видно на примере Вьетнама, крупного покупателя отечественной пшеницы, который из-за обнаружения семян полевого бодяка в зерне приостанавливал импорт.

В результате российские власти решили предпринять меры. Минсельхоз в ноябре опубликовал ряд проектов, направленных на усиление контроля за качеством и безопасностью зерна в России, позиционируя эти документы и как шаги к улучшению имиджа РФ как экспортера. В частности, предлагалось вернуть в закон "О зерне" главу, посвященную госконтролю в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, и создать единую информсистему прослеживаемости зерна.

Кроме того, министерство считает необходимым оформлять карантинные сертификаты при перевозках зерна по всей территории России (сейчас они выдаются при вывозе зерна из карантинных фитосанитарных зон). Вместе с тем участники рынка опасаются, что эти меры обрекут отрасль на дополнительные издержки и даже могут нанести ущерб конкурентоспособности отечественного зерна. Они считают вполне достаточным рыночное регулирование, так как некачественную продукцию покупать и так никто не будет.

"Что касается системы прослеживаемости качества зерна, которую Минсельхоз позиционирует как инструмент укрепления международного имиджа экспортеров как надежных поставщиков, то она, на наш взгляд, принесет рынку лишь дополнительные издержки, которые будут бить по карману сельхозпроизводителей, повышать себестоимость и снижать нашу конкурентоспособность на мировом рынке", — сказал Сизов.

Он считает, что для борьбы за экспорт надо развивать конкуренцию в перевалке зерна, бороться за снижение транзакционных издержек и гарантировать отсутствие ограничений на вывоз. "Но пока, к сожалению, вектор совершенно обратный", — заключил эксперт.