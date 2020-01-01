МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России увеличились с 1 января 2020 года, соответствующий приказ Минфина РФ был опубликован в декабре на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку с нового года выросла на 7% — до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с 215 рублей. Закупочная цена водки у производителя увеличилась на 6,6%, до 193 рублей за полулитровую бутылку (со 181 рубля), оптовая — на 7%, до 199 рублей (со 186 рублей).

МРЦ на коньяк выросла на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с 388 рублей), на бренди — на 2,6%, до 315 рублей (с 307 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличилась до 342 рублей (на 4%) и до 249 рублей (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 рублей (на 6,2%) и до 261 рубля (на 4,4%) соответственно.

Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января возросла на 16% и составила 57 рублей за литр безводного спирта. Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года, тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта с 43 рублей.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз говорил РИА Новости, что изменений потребительских цен на водку в связи с повышением МРЦ не произойдет. Снижения продаж водки, по его словам, также не стоит ожидать.

В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.