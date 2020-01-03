МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Рынок нефти в 2019 году был насыщен различного рода событиями, но им не удалось подорвать стойкость котировок марки Brent – она отстаивала свои права на стабильность, преимущественно оставаясь в диапазоне 60-72 долларов за баррель. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в новый год рынок входит с оптимизмом, но все же бурного роста цен не ожидают.

При этом в уходящем году амплитуда нефтяных котировок стала вырисовываться с самого начала. Их уверенному росту способствовали данные о сокращении добычи странами ОПЕК+. В январе нефть начала торги примерно с 53 долларов, но уже через несколько дней превысили планку в 60, в дальнейшем продолжая уверенный рост. Так, в апреле цены превысили 70 долларов и к концу месяца достигли годового максимума на уровне 75,6 доллара за баррель.

В мае стоимость нефти в основном превышала 70 долларов, к концу месяца началось постепенное снижение на фоне торговых войн между США и Китаем; к августу цены переместились в диапазон 58-60 долларов.

После этого они стабилизировались, но ненадолго. В середине сентября из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, приведшей к снижению добычи в королевстве, произошел кратковременный всплеск цен — до уровня почти 72 долларов. Однако новости о возвращении ситуации к норме, а также обсуждения дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+ плавно вернули котировки в знакомый им район 60 долларов за баррель. Лишь в декабре стоимость Brent снова вернулась к росту в преддверии заседания ОПЕК+, и решение углубить сокращение добычи нефти в первом квартале 2020 года подтолкнуло цену к отметке в 67 долларов за баррель.

ФАКТОРЫ

Что касается 2020 года, то, по прогнозу экспертов, рынок нефти будет зависеть, в частности, от дальнейших решений по сделке ОПЕК+, а также от перспектив роста добычи нефти в США и развития торговых отношений крупнейших экономик мира.

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко среди факторов, которые повлияют на цены в 2020 году, выделила также добычу нефти вне ОПЕК, которая может вырасти более чем на 100 миллионов тонн. "Основными источниками роста будут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Гайана", — отмечает эксперт.

"Второй фактор — это экономический рост, а значит, и спрос на нефть. Сейчас на рынке преобладает позитив в связи с позитивными переговорами США и Китая в декабре, однако документы по тарифам будут подписаны только в январе следующего года, но, например, МЭА не стало увеличивать свои прогнозы спроса на нефть на следующий год, оставив его на уровне 1,1 миллиона баррелей в сутки", — продолжила она.

"Третий фактор — уровень исполнения сделки ОПЕК+, особенно после увеличенных квот (по сокращению добычи нефти – ред.). Главный вопрос — будет ли Саудовская Аравия придерживаться взятых на себя дополнительных обязательств по сокращению добычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки в случае, если остальные участники будут соблюдать договоренности", — добавила эксперт.

ПРОГНОЗ

Эксперт из Райффайзенбанка Андрей Полищук полагает, что в 2020 году страны ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи нефти, так как рост мирового спроса на "черное золото" может ослабнуть, а добыча в США продолжит расти. "Таким образом, балансовая цена будет зависеть главным образом от роста добычи в США и соглашения ОПЕК+. Официальный прогноз по средней цене Brent на 2020 год – 61 доллар за баррель", — сказал РИА Новости эксперт.

По мнению эксперта аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, перспективы дальнейшего роста стоимости нефти есть, но вряд ли он будет таким же бодрым, как последние три года. Он полагает, что в долгосрочном периоде динамика цены марки Brent будет зависеть от состояния мировой финансовой системы.

"Если финансовая система сумеет сохранить относительную устойчивость, то средние за год цены нефти скорее будут тяготеть к обторгованному в этом году диапазону 60-65 долларов за баррель и будут двигаться в основном с оглядкой на складывающийся баланс спроса и предложения", — прокомментировал он.

Одновременно Подлевских отмечает, что на динамику спроса на нефть в наступающем году будет влиять состояние мировой экономики с учетом "сражений" на фронтах торговых и валютных войн. Что же касается предложения, то наиболее важным для этого показателя останется добыча нефти в США — самый динамичный параметр последних лет.

"Предсказуемо, что другим важнейшим фактором влияния на цены нефти в 2020 году останутся решения ОПЕК+ по ограничениям добычи. Именно запланированные в начале года реальные сокращения добычи со стороны стран ОПЕК+ остаются решающим фактором в наблюдаемом сейчас и ожидаемом продолжении роста нефтяных цен", — заключил эксперт.