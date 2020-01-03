МИНСК, 3 янв — ПРАЙМ. Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для НПЗ Белоруссии, сообщил в пятницу РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.

"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", — сообщил источник.

При этом собеседник агентства обратил внимание, что у белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режиме. В республике два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В понедельник-вторник, 30-31 декабря, президенты Белоруссии и России провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему.

Во вторник, 31 декабря, глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну "с целью обеспечения бесперебойной работы" двух НПЗ. Также Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку нефти в страну.

Двадцатого декабря по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко заявлял, что Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года. До этого был подписан баланс поставок российской нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.

При это ранее Лукашенко говорил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может начать реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы магистрального нефтепровода "Дружба", по которым идет транзит российской нефти на Запад.

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а "непрерывные партии закончились 31 декабря".