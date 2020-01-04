МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Рост утильсбора в России с 2020 года приведет к существенному повышению цен на автомобили, что, в свою очередь, положительно скажется на рынке автолизинга, так как это станет выгоднее покупки за "живые деньги", считают лизинговые компании, опрошенные РИА Новости.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был повышен на 65%, в 2018 году — в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. Согласно принятому правительством решению, утильсбор в РФ с 2020 года вырастет на 112% на самую распространенную категорию — автомобили с двигателями объемом от 1 до 2 литров. Для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра – на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

"С января рост ставок утильсбора, по нашим оценкам, приведет к росту рекомендованных розничных цен на автомобили на 2-10% в зависимости от модели. В отсутствии компенсирующих рост цен льгот подорожание может привести к очередному пересмотру покупателями своих привычек: пересаживание на авто классом ниже, отказ от дорогостоящих опций. Особенно в массовом сегменте авторынка, где клиенты наиболее чувствительные к росту цен", — считает гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.

"С другой стороны, повышение розничных цен должно несколько отпугнуть покупателей от приобретения автомобилей за наличный расчет и сместить вектор их внимания на альтернативные источники финансирования, такие как лизинг", — полагает Агаджанов.

НАСКОЛЬКО ДОРОЖЕ?

"Повышение размера утилизационного сбора в 2020 году, безусловно, окажет влияние на рынок. Рост сбора повысит цену на импортные транспортные средства на 2-3%, на автомобили отечественного производства – на 1-1,5%. Плюс к этому на цену также повлияют инфляционные ожидания…. По расчетам аналитиков, в 2020 году прогнозируется снижение продаж легкового и коммерческого транспорта в среднем на 8-10%", — заявила директор департамента по работе с региональной сетью "Сбербанк Лизинга" Ольга Кириллова.

"В меньшей степени это (повышение утильсбора — ред.) отразится на стоимости автомобилей и техники отечественного производства, так как Минпромторг полностью либо частично его компенсирует заводам-изготовителям. Импортная же техника, может подорожать в диапазоне 2-7%", — говорит начальник управления развития автолизинга "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов.

По словам Агаджанова, в большей степени подорожание коснется импортируемых в РФ моделей, например, Toyota Corolla и Land Cruiser, а также всего люксового сегмента. "Альфа Лизинг" ожидает роста стоимости автомобилей и спецтехники на 5%. По оценке "Европлана", в среднем стоимость автомобилей в России вырастет на 100-300 тысяч рублей. "При этом в конце года и участники, и эксперты рынка автолизинга высказывали мнение, что наш сегмент, несмотря ни на что, будет продолжать расти", — говорит гендиректор "Европлана" Александр Михайлов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце ноября говорил, что не ожидает роста цен на машины российского выпуска из-за индексации утильсбора, поскольку для их производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%. Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки — на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.

Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало для РИА Новости, что средневзвешенная цена новой легковушки в России с конца 2014 года по ноябрь 2019 года выросла на 78% — до 1,54 миллиона рублей. Исходя из этого показателя и прогнозов РоАД, можно подсчитать, что цена новой легковой машины за следующий год в среднем вырастет на 77 тысяч рублей. Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов предполагает, что средневзвешенная цена вырастет в 2020 году примерно на 2-5%.

НА ГРАДУС МЕНЬШЕ

Лизинговые компании ожидают замедления темпов роста рынка автолизинга по сравнению с показателями предыдущих нескольких лет. На это влияют такие факторы как цикличность крупных сделок, а также макроэкономические показатели. Тем не менее, на рынке по-прежнему сохраняется отложенный спрос, лизингодатели ожидают эффекта от единой лизинговой субсидии, а также делают ставки на развитие рынков такси и каршеринга.

"Газпромбанк Лизинг" прогнозирует рост рынка на 15%, "Сбербанк Лизинг" приводит оценку в 15-17% и планирует расти выше рынка. Оценку в 17% поддерживает и "ВТБ Лизинг". Аналитическое рейтинговое агентство "Эксперт РА" ожидает роста рынка автолизинга в 2020 году — на 17%, до 662 миллиардов рублей, в 2021 году — на 12%, до 742 миллиардов рублей. Рост рынка по итогам 2019 года, по оценке агентства, составит 25%, до 566 миллиардов рублей. В 2018 году объем рынка увеличился на 19%, до 453 миллиардов рублей.