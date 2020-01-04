КИЕВ, 4 янв — ПРАЙМ. Украина продолжит до 2026 года экспортировать в третьи страны "коньяк" и "шампанское", сообщила украинская корпорация "Укрвинпром".

Ранее первый вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Михаил Непран сообщил, что страна прекратила экспорт спиртных напитков, обозначаемых как "коньяк" и "шампанское". По его словам, из Украины будет экспортироваться игристое вино и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

"Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности "коньяк" и "шампанское", мы имеем право использовать названия до конца 2025 года… Отметим, что по оценкам специалистов переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли — это существенные нагрузки на предприятия. Однако украинские производители работают над этими изменениями, хотя работа над согласованием новых названий является долговременной", — цитирует пресс-служба генерального директора корпорации Владимира Кучеренко.

В соответствии с приложением 3 регламента Европарламента и Верховной рады, странами происхождения, которые могут использовать названия "коньяк", "арманьяк", "граппа" и "бренди де херес", определены Франция, Италия и Испания.