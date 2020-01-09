ШАНХАЙ, 9 янв — Dow Jones. Проблемы в свиноводстве Китая обусловили рост инфляции в 2019 году до 8-летнего максимума, и это ставит непростую задачу перед властями страны, которые стремятся поддержать охлаждающуюся экономику.

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, индекс потребительских цен в Китае в январе-декабре по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 2,9%. По мировым стандартам это относительно скромный рост, но для второй по величине экономики мира он создает проблемы.

Когда в последний раз инфляция превысила это уровень (в 2011 году), китайская экономика была перегрета. В прошлом же году она росла самым низким темпом за 30 лет, отмечают экономисты, прогнозируя рост ВВП в 2019 году на 6,2%. В этом году замедление роста, вероятно, усилится, а африканская чума свиней может обусловить высокие цены на мясо. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке может обернуться ростом цен на энергоносители. В то же время цены производителей в Китае снижаются.

В прошлом году в рамках борьбы с чумой в Китае была уничтожена половина поголовья свиней. В результате цены на свинину выросли на 43%. Поскольку свинина – основной мясной продукт в стране, это вызвало цепную реакцию: подорожали даже услуги парикмахерских, так как люди пытались угнаться за ценами на продукты питания.

Один из руководителей города Чэнду в провинции Сычуань, известной своими пряными блюдами, сказал недавно, что местные власти будут ежемесячно отчитываться о состоянии рынка свинины и публично реагировать на свои ошибки, если цены не стабилизируются.

Экономист Sealand Securities Фань Лэй сказал, что если в прошлом году основным драйвером инфляции была свинина, то "в этом году самой большой неопределенностью становится нефть". По его прогнозу, рост цен на нефть на 10% ускорит инфляцию в Китае на 0,2-0,3 процентного пункта.

Индикаторы инфляции также указывают на вероятность того, что производственная мощь Китая теряет импульс, а многие компании утрачивают возможность влиять на цены. В декабре по сравнению с таким же периодом 2018 года цены производителей снизились на 0,3%.

Потребители нигде не радуются росту цен, но в Китае инфляция имеет особенно большое политическое значение. Например, в 1989 году она стала одной из основных причин недовольства, вылившегося в массовые протесты и их жестокое подавление.

Хотя особых признаков протеста в связи с сильным ростом цен на свинину не наблюдается, руководство Китая, видимо, не хочет испытывать судьбу на фоне замедления роста экономики. Государственные СМИ постоянно публикуют материалы, демонстрирующие внимание властей к кризису предложения свинины, приветствуют решения о вскрытии ее стратегических запасов, отмечают рост импорта мяса и пропагандируют альтернативные продукты, такие как баранина.

Судя по некоторым признакам, худший период роста цен на свинину скоро закончится, хотя цепь поставок пройдет проверку на прочность, когда люди будут запасаться продуктами к Новому году по лунному календарю.

Годовая инфляция потребительских цен в декабре, как и в ноябре, составила 4,5%, что близко к 8-летнему максимуму. Экономисты прогнозировали некоторое ускорение роста цен в декабре в результате подорожания продуктов питания.

Темп инфляции за год в целом вплотную приблизился к установленному Пекином максимуму 3%. Такого не было с 2011 года, когда власти закачивали в экономику деньги после мирового финансового кризиса и тем самым разогнали инфляцию до 5,4%.

Теперь руководители центрального банка не чувствуют такой свободы в деле борьбы с замедлением роста экономики. Сейчас рост цен в результате закачивания денег в экономику может еще больше подорвать доверие потребителей, уже ослабевающее на фоне замедления экономики.

В ноябре центральный банк заявил, что будет стремиться сдерживать инфляционные ожидания, наращивая усилия, направленные на поддержку роста экономики. Несмотря на его замедление, банк оставил процентные ставки без изменений, но скорректировал порядок их применения. По мнению экономистов, эта коррекция смягчила условия кредитования.

— Автор James T. Areddy; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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