МОСКВА, 9 янв — Dow Jones. Число заявок на пособие по безработице в США на первой неделе января сократилось, и это позволяет предположить, что темпы роста числа рабочих мест остаются сильными, если даже они замедляются.

Согласно представленным в четверг данным Министерства труда США, первичные заявки на пособие по безработице на отчетной неделе сократились до 214 000 с 223 000 на предыдущей неделе. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали снижения показателя до 220 000.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США снижается четыре недели подряд. Это хороший знак для рынка труда и экономики в целом, так как заявки отражают динамику увольнений и являются опережающим индикатором ослабления темпов найма. В случае замедления найма расходы потребителей сокращаются. Наиболее актуальные данные по заявкам на пособия по безработице свидетельствуют о сохраняющейся слабости найма в производственном секторе США, компании которого испытывают негативное влияние со стороны торговой войны с Китаем и вынуждены увольнять сотрудников. Однако сильные темпы найма в других отраслях экономики нивелируют слабость производственного сектора, на долю которого приходится почти 9% от общего числа рабочих мест в США.

Многие трейдеры и инвесторы пристально отслеживают динамику скользящей средней заявок за четыре недели, которая сглаживает волатильность еженедельных данных. Скользящая средняя первичных заявок на пособие по безработице за четыре недели опустилась до 224 000 с 233 500 неделей ранее.

Возможно, более важно даже то, что скользящая средняя за четыре недели на отчетной неделе оставалась без изменений по сравнению со скользящей средней на аналогичной неделе предыдущего года. Сравнение этих показателей может оказаться полезным, так как оно учитывает влияние сезонных факторов, которые наиболее характерны для конца года.

Совпадение скользящих средних за четыре недели позволяет предположить, что ситуация с занятостью в США в настоящий момент аналогична картине на рынке труда, которая наблюдалась в это же время в прошлом году, когда темпы роста числа рабочих мест были высокими.

Несмотря на то, что представленные в четверг данные по заявкам охватывают период в начале января, а Министерство труда в пятницу представит отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за декабрь, динамика первичных заявок на пособие по безработице подкрепляет ожидания относительно того, что работодатели продолжали нанимать новых сотрудников, но, вероятно, импульс найма ослабевает. Экономисты ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в декабре выросло на 165 000 после повышения на 266 000 в ноябре.

Если текущая динамика сохранится, то, вероятно, рост заработной платы, который в последнее время демонстрировал некоторое оживление после многолетней стагнации, начнет ускоряться.

Число увольнений в процентном выражении от рабочей силы остается самым низким с начала ведения подобной статистики в 1948 году, отметил Иэн Шефердсон из Pantheon Macroeconomics, и "разумно предположить, что страх потерять работу сейчас невелик". Возможно, это объясняет некоторое повышение показателей заработной платы, наблюдающееся в последнее время, а также позволяет ожидать ее дальнейшего роста, добавляет аналитик.

— Автор Lisa Beilfuss, lisa.beilfuss@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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