МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Я вот о чем хочу сказать. Если это (некурительные никотиносодержащие смеси) пищевой продукт, если в рамках существующих правил и товарной номенклатуры Евразийского экономического союза и тех решений, которые принимаются коллегией Евразийского союза или на уровне уже межгосударственных коллегий… Нам зачем такой продукт… Так вот надо просто запретить это. Сейчас все это изъяли, а просто нужно запретить", — сказал премьер в ходе встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.

"Я к тому, что нужно провести работу, для того чтобы от имени РФ пошла инициатива в Евразийскую коллегию, если нужно, мы это и на совете глав правительств рассмотрим, и просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского экономического союза, потому что у нас границ нет", — подчеркнул глава российского кабмина.

Медведев указал, что все нужно довести "до логического завершения". "Как в части регулирования, принять акты, запрещающие торговлю этой дрянью на территории всего Евразийского союза, и, естественно, довести до конца логического правоохранительные мероприятия, уголовные дела, возбужденные, расследовать, передать в суд", — заключил он.