МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин попросил Алексея Кудрина, главу Счетной палаты РФ, взять под контроль исполнение национальных проектов. По мнению главы государства, споры с правительством и экспертами в этой ситуации являются "естественным процессом".

"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", — сказал президент на встрече с главой СП.

"Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", — отметил Путин.

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