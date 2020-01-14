МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Доходы РФ от экспорта природного газа за январь-ноябрь 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,4% — до 37,739 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт газа за одиннадцать месяцев снизился на 1,6% — до 199 миллиардов кубометров.

При этом экспорт газа в ноябре по отношению к октябрю вырос на 1,8% — до 19,8 миллиарда кубометров, а доходы от него увеличились на 14,1% — до 3,544 миллиарда долларов.

В январе-ноябре Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 61,8 миллиона кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период выросли в 1,5 раза в годовом выражении, достигнув 7,648 миллиарда долларов.

В ноябре экспорт СПГ упал на 39,7% по сравнению с октябрем, до 5,7 миллиона кубометров, а доходы от него — на 22,7%, до 608,9 миллиона долларов.

НЕФТЬ

По данным ФТС, доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре снизились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 111,589 миллиарда долларов.

При этом объем экспорта нефти в январе-ноябре вырос на 3,8% — до 245,842 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-ноябре снизился на 7% — до 128,914 миллиона тонн, в денежном выражении — на 15,9%, до 60,731 миллиарда долларов.

В ноябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к октябрю на 9% — до 22,232 миллиона тонн, доходы — на 9,7%, до 9,681 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в ноябре вырос на 6,3% относительно октября — до 12,343 миллиона тонн, доходы — на 0,2%, до 5,407 миллиарда долларов.