МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Пакет социальных инициатив президента РФ Владимира Путина ускорит рост ВВП России в 2020 году на 0,3 процентного пункта, говорится в заявлении Минэкономразвития по итогам озвученного в среду послания Федеральному собранию.

"Совокупная прибавка к росту ВВП составит 0,3 процентного пункта относительно траектории без озвученных мер", — говорится в сообщении.

По оценке МЭР, социально-экономические инициативы президента в 2020 году обойдутся в 0,3 триллиона рублей, а начиная с 2022 года будут стоить более 0,6 триллиона рублей в год. "Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 триллиона рублей, а начиная с 2022 года будет составлять более 0,6 триллиона рублей в год", – говорится в сообщении ведомства.

Министерство поясняет, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний. Эти инициативы направлены на решение трех ключевых задач: снижение уровня бедности и рост доходов населения, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, отмечает МЭР.

"С точки зрения текущей экономической динамики пакет направлен на преодоление "ловушки слабого спроса", — сообщает Минэкономразвития.

Расширение программы материнского капитала окажет положительный эффект на экономическую динамику в РФ и направлено на решение демографических проблем, заявило МЭР.

"Расширение программы материнского капитала направлено на преодоление демографических вызовов и окажет положительный эффект на экономическую динамику. Сумма выплаты на первого ребенка составит 466,6 тысячи рублей, а при рождении второго – еще 150 тысяч рублей. Суммарно семья, в которой родились двое детей, получит 616,6 тысячи рублей, причем там, где один ребенок уже есть, при рождении второго сразу будет выплачена сумма в размере 616,6 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Также по оценке МЭР, пособие семьям с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, поддержит потребительский спрос в РФ без рисков для инфляции.

"Пособие для семей с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, а это поддержит потребительский спрос. Сумма выплат на каждого ребенка в семьях с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет и с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи составит более 5 тысяч рублей на ребенка в месяц. С учетом того, что дети до 3-х лет в таких семьях уже получают пособие в размере прожиточного минимума, то можно говорить о том, что на протяжении всего дошкольного периода государство обеспечит устойчивую материальную поддержку ребенка", — отмечает министерство.

При этом в МЭР особо отметили, что после пилотного режима этого года в следующем году поддержка по этой программе удвоится.

"Сейчас происходит охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, поэтому дополнительное стимулирование спроса инфляционные риски не создаёт. При этом, так как поддержка оказывается тем семьям, которые приобретают, как правило, отечественную продукцию, мера также позволит поддержать российских производителей", — указывается в сообщении.