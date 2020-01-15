МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Озвученные президентом Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию меры по поддержке демографии в целом позитивны и могут дать многим людям уверенность, что их финансовое положение не станет катастрофическим после рождения детей, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Вместе с тем, одних этих мер недостаточно – необходим комплексный подход, в том числе, уменьшение возраста выхода на пенсию для женщин с двумя-тремя детьми. Что касается финансирования, то деньги у государства найдутся, да и в конечном итоге расходы пойдут на пользу экономике.

В ходе оглашения послания президент уделил особое внимание поддержке семей с детьми. Он озвучил ряд громких инициатив: главная из них — продлить программу материнского капитала до конца 2026 года и распространить ее на семьи, в которых рождаются первенцы.

С января 2020 года размер маткапитала составляет 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка президент предложил увеличить его еще на 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей, и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

Кроме того, Путин заявил о необходимости ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По его словам, в этом возрасте дети "знакомятся с вирусами", из-за чего часто болеют и не ходят в школу. Так, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей. Получать их будут семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Если выяснится, что до полного прожиточного минимума все равно не хватает, в 2021 году при необходимости пособия на детей-дошкольников могут вырасти вдвое.

При этом глава государство сделал акцент на необходимости сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан: чтобы все можно было оформить без очередей и иных преград или же дистанционно через соответствующий государственный портал.

Также он обозначил еще ряд социальных инициатив, направленных на поддержку наименее защищенных слоев населения, а также значимых отраслей – образования, здравоохранения. В РФ нужно создать стройную, масштабную, системную программу поддержки семей, считает президент. Это должно позитивно повлиять на демографическую ситуацию, которая крайне важна для России.

В целом эксперты оценивают инициативы Путина весьма позитивно. Дополнительные выплаты на детей от 3 до 7 лет, продление материнского капитала и другие вызовут у многих женщин, откладывающих рождение детей или желающих иметь большее число детей, желание задуматься об увеличении членов семьи, считает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

"Такая поддержка окажется реальной для семей с более низкими доходами, в регионах, сельской местности, где есть проблемы с занятостью", — говорит она. По ее оценке, на данный момент в России насчитывается чуть больше 9,5 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет, соответственно дополнительные выплаты составят примерно 52,4 млрд рублей в месяц в 2020 году и более 104 млрд рублей в 2021, так как увеличится сумма и изменится численность детей.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

При этом, по мнению профессора кафедры статистики РТУ МИРЭА Татьяны Бурцевой, предлагаемые президентом меры по стимулированию рождаемости носят экстренный характер. Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2018 году составил 1,57. Для простого воспроизводства населения (без прироста численности) необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11-2,15, а не 1,7, как это определено президентом.

Однако рост детских пособий до уровня прожиточного минимума не сможет компенсировать потери семей в доходах при рождении ребенка, уверена эксперт. Необходим комплексный подход, а, значит, и комплексный взгляд на вещи.

"2020 год — год цифровой переписи, и вот те вопросы электронных листов, которые там есть, его и дадут. Тогда можно будет говорить о комплексе именно актуальных мер на основе полученных данных. Это должен быть подход, дающий долгосрочные преференции, например, изменение пенсионного возраста для женщин, имеющих 2 или 3 детей на 3-4 года, как это сделано в странах, имеющих такие же демографические проблемы", — рассуждает она.

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

По оценке первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, демографические меры, объявленные президентом, потребуют 400-450 млрд рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году. Аналогичную оценку высказал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В свою очередь, Минэкономразвития оценило социальный пакет президента на текущий год в 300 млрд рублей, а начиная с 2022 года – в 600 млрд рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что средства на это есть, и с сегодняшнего дня начнется подготовка изменений в законодательство. Поправки в бюджет рассмотрят в первом квартале, сообщил зампред Госдумы Александр Жуков.

Бесспорно, речь идет о дополнительных расходах, тем более, меры продлятся как минимум до 2026 года, рассуждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Тем не менее, у такого типа инвестиций есть хороший мультипликатор. У нас действительно много граждан с низким благосостоянием — люди с детьми. Это означает, что поддержку получат именно они. Сейчас для многих рождение первого и, тем более, второго ребенка – сползание в бедность", — говорит он.

Помимо того, что это предвыборный период и основной электорат получает блага, есть еще экономическая часть. Деньги, которые получат граждане, пойдут на улучшение жилищных условий, что, в свою очередь, стимулирует строительную отрасль, испытывающую сейчас определенные затруднения из-за перехода на эскроу-счета. Кроме того, часть средств пойдет на чистое потребление – люди будут покупать больше продуктов и товаров повседневного спроса, что, в свою очередь, позитивно повлияет на бизнес.

Озвученные Путиным новации говорят о том, что на фоне все подступающей демографической ямы власть нацелилась на стимулирование рождений первенцев. Школьников сейчас довольно много, но это дети, рожденные в "сытое" первое десятилетие 2000-х. Детей младшего возраста существенно меньше, поскольку из-за экономической нестабильности люди откладывают рождение даже единственного ребенка. Новации помогут им более взвешенно планировать будущее и дают определенные гарантии, что в случае, если семья окажется в кризисе, государство ей поможет, заключил эксперт.