МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что годовая инфляция в РФ в январе составит 2,5-2,6%, заявил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Она еще снизится примерно на 0,4-0,5 процентного пункта по отношению к декабрю. То есть это где-то 2,5-2,6%. Здесь никакого сюрприза нет, укладывается в рамки нашего сценария", — ответил он на вопрос про оценку инфляции по итогам января.

Инфляция в России в декабре 2019 года, по данным Росстата, составила 3%. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России сложится ниже 3% в первом квартале, а по итогам 2020 года будет находиться в диапазоне 3,5-4%.