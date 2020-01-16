МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Мишустин - технократ в финансовой сфере

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями — первой встречу провела "Единая Россия". Заседание проходило в закрытом от прессы режиме.

"Единая Россия" — единогласно ", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Мишустин заявил депутатам на встрече с фракцией, что приоритетом в работе видит исполнение послания президента, сообщил РИА Новости участник заседания.

Отвечая на вопрос о том, заверил ли в чем-то о своей работе Мишустин депутатов, источник сообщил: "О том, что послание — приоритет".

После встречи с фракцией он рассказал представителям прессы, что готов к работе в должности премьер-министра страны. "Да", — заявил Мишустин журналистам по окончании встречи, отвечая на вопрос о том, готов ли он к работе.

Он добавил, что дальнейшую работу правительства РФ будет выстраивать в тесном сотрудничестве с парламентом страны.