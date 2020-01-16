МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении сохранил рост на пересмотренном уровне ноября в 0,3%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Объем розничных продаж с исключением автомобилей и комплектующих в декабре вырос к ноябрю на 0,7%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.