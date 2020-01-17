МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "Мечел" принял решение не использовать преимущественное право выкупа 49% в Эльгинском угольном месторождении у Газпромбанка, а также может продать свою долю в проекте, сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Мечелу" принадлежит 51% в ООО "Эльгауголь" — операторе и владельце лицензии на разработку Эльгинского месторождения в Якутии. Оставшуюся долю в июне 2016 года приобрел Газпромбанк. Сделка на сумму 34,3 миллиарда рублей состоялась в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком.

В конце августа прошлого года Газпромбанк сообщил, что получил от одного из претендентов предложение о выкупе 49% в Эльге. В Федеральной антимонопольной службе, в свою очередь, подтвердили получение ходатайства о приобретении доли от компании "А-Проперти" (структуры одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна). Вместе с тем у "Мечела" имелось преимущественное право выкупа.

По информации РБК, "Мечел" акцептовал данную оферту в конце сентября, планируя выкупить 34% Эльги за 31 миллиард рублей (плюс опцион на приобретение оставшихся 15%). Сделку полагалось закрыть до 20 января 2020 года. Однако компания не нашла средств на ее реализацию и отказалась от преимущественного права на долю Газпромбанка в Эльге, а кроме того, решила продать и свой пакет (51%) в проекте.

Отмечается, что теперь Газпромбанк может реализовать 49% Эльги компании "А-Проперти", которая также заинтересована в покупке контрольного пакета в проекте у "Мечела". Совокупная стоимость актива, по оценкам экспертов, может достигать 1-2 миллиардов долларов. Тем самым сделка позволит существенно снизить высокий долг "Мечела", а новому владельцу активизировать развитие проекта, которому требуются значительные инвестиции.

Крупнейшее в России Эльгинское месторождение коксующегося угля (с запасами 2,2 миллиарда тонн) расположено на юге Якутии, в труднодоступной местности в 415 километрах от Нерюнгри. На предприятии трудятся более 1,6 тысячи человек. В 2018 году в "Эльгаугле" добыли 4,9 миллиона тонн угля.