МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Президент будет назначать премьер-министра, а также членов правительства России после их утверждения Госдумой, говорится в президентском проекте поправки к конституции, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства Российской Федерации предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой", — говорится в пояснительной записке к документу.

Аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей министерств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации, подчеркивается в документе.

Президент РФ будет не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства и министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой.

"Статью 112 изложить в следующей редакции:…3. Заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой", — говорится в законопроекте.

Еще одна новация — закрепление в основном законе РФ положения о том, что минимальный размер оплаты труда будет не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, в конституции будет закреплена регулярная индексация пенсий в РФ, следует из президентского законопроекта.

"В целях защиты социальных прав граждан, обеспечения их равных возможностей на всей территории страны статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения", — говорился в пояснительной записке к законопроекту.