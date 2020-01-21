МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. "Мечел" отказался от реализации опциона по Эльгинскому проекту, получив альтернативное предложение, сообщили РИА Новости в компании.

"Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности. И мы рассчитываем, что предложенное решение будет поддержано нашими кредиторами", — сказал представитель компании.

В пресс-службе Газпромбанка также заявили, что "Мечел" не стал выкупать 34% в Эльгинском проекте, банк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий по этой доле.

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта. Таким образом, "Мечел" не использовал возможность реализовать содержащееся в акционерном соглашении преимущественное право на выкуп этой доли. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий", — сказал представитель банка.

"Мечелу" принадлежит 51% в ООО "Эльгауголь" — операторе и владельце лицензии на разработку Эльгинского месторождения в Якутии. Оставшуюся долю в июне 2016 года приобрел Газпромбанк. Сделка на сумму 34,3 миллиарда рублей состоялась в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком.

В конце августа прошлого года Газпромбанк сообщил, что получил от одного из претендентов предложение о выкупе 49% в Эльге. В Федеральной антимонопольной службе, в свою очередь, подтвердили получение ходатайства о приобретении доли от компании "А-Проперти" (структуры одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна). Вместе с тем у "Мечела" имелось преимущественное право выкупа.

Крупнейшее в России Эльгинское месторождение коксующегося угля (с запасами 2,2 миллиарда тонн) расположено на юге Якутии, в труднодоступной местности в 415 километрах от Нерюнгри. На предприятии трудятся более 1,6 тысячи человек. В 2018 году в "Эльгаугле" добыли 4,9 миллиона тонн угля.