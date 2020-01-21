МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Вечером во вторник был обнародован состав нового правительства РФ. По словам президента Владимира Путина на встрече с новым кабмином, последний получился сбалансированным, несмотря на очень большое обновление.

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", — сказал Путин.

Он отметил, что уверен в том, что новое правительство выйдет на высокие и достойные показатели и пожелал успехов на новой работе премьер-министру Михаилу Мишустину.

Глава государства поручил правительству РФ провести реорганизационные мероприятия в соответствии с указом о структуре федеральных органов исполнительной власти.

В свою очередь, Мишустин пожелал новому правительству РФ удачи и оправдать доверие президента и россиян. По его словам, новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики РФ и улучшение благосостояния россиян. Для этого необходимо сначала добиться серьезных изменений предпринимательского климата и сформировать новый инвестиционный климат.

КТО ОСТАЛСЯ, КТО ПРИШЕЛ

Согласно обнародованному во вторник пресс-службой Кремля президентскому указу, свои посты сохранили глава Минэнерго Александр Новак, занимающий эту должность с 2012 года и глава Минфина Антон Силуанов, находящийся на посту с 2011 года.

Главой Минпромторга остался Денис Мантуров, который руководит министерством с 2012 года.

Минтранс по-прежнему возглавляет Евгений Дитрих, а Минсельхоз – Дмитрий Патрушев. Евгений Зиничев сохранил пост главы МЧС. Министром строительства и ЖКХ остался Владимир Якушев. Все они занимают свои должности с 2018 года.

Сергей Лавров сохранил пост министра иностранных дел в шестой раз – с 2004 года. Сергей Шойгу остался министром обороны, Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД.

Теперь у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе, один первый. Им стал Андрей Белоусов. Вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было 10 заместителей.

КТО УШЕЛ

Главной переменой для экономического блока кабмина стал уход Максима Орешкина с должности главы Минэкономразвития, которую он занимал с 2016 года. Вместо него министерство возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кроме того, президент назначил Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ранее, с 2018 года, эту должность занимал Константин Носков. Должность главы Минтруда и соцзащиты досталась Антону Котякову вместо Максима Топилина.

Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова назначен Валерий Фальков. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов займет пост министра просвещения вместо Ольги Васильевой. Министром культуры вместо Владимира Мединского назначена Ольга Любимова. Министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Главой Минздрава вместо Вероники Скворцовой стал Михаил Мурашко.

Силуанов, согласно указу, потерял пост первого вице-премьера, который он совмещал с должностью главы Минфина. Кроме него, должности вице-премьеров покинули Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Некоторые из них, как и Силуанов, остались в составе обновленного правительства России. Так, Чуйченко возглавил министерство юстиции, сменив на этом посту Александра Коновалова.

Орешкин, Мединский, Топилин, Колобков, Коновалов, Скворцова, Носков, Котюков, Васильева не получили должности министров в обновленном кабмине.