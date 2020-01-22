ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв — ПРАЙМ. Объем мошеннических операций с банковскими счетами россиян оценивается примерно в 1 миллиард рублей в год, сообщил в среду эксперт Уральского управления ЦБ РФ Александр Сальников на совещании в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

"Сегодня семеро из 10 совершеннолетних россиян имеют хоть одну банковскую карту. Объем операций сегодня по карточным счетам – 100 триллионов рублей. Для сравнения – бюджет России – 15 триллионов рублей. Объем мошеннических операций в год сегодня оценивается в 1 миллиард рублей. Это сильно округленная цифра", – сказал он.

Представитель Уральского ГУ Банка России отметил, что имеются трудности в объективной оценке масштабов мошенничества, потому что не все пострадавшие обращаются в полицию. Также он отметил тенденцию снижения суммы одного преступления, но увеличения их масштабов.

Сальников уточнил, что мошенники сейчас активно используют так называемую "социальную инженерию" — пробуждение у жертвы чувства страха, побуждение к наживе и угрозу потери денег. В основе преступлений, по его словам, лежит утечка персональных данных и отсутствии у граждан понимания, как их правильно хранить.

"В течение шести месяцев прошлого года обнаружено более 13 тысяч предложений о продаже различных баз данных. Это как раз те самые данные о нас с вами, которые компонуются в самые различные подборки и являются лакомым кусочком для организованных сообществ, которые тем или иным образом массово атакуют наши финансовые средства", – подчеркнул Сальников.

Как уточнила начальник отдела по связям с общественностью Уральского управления ЦБ РФ Ирина Арефьева, согласно данным ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки) количество и объем несанкционированных операций с использованием платежной карты растет.

"В 2018 году в сравнении с предыдущим, 2017 годом, объем таких операций вырос на 44%, а количество – на 31%", – пояснила она.