МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Украина разместит десятилетние еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда евро с доходностью в размере 4,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Спрос инвесторов по финальному уровню доходности превысил 4,75 миллиарда евро.

Заявки на евробонды государство собирало в среду. Изначально ориентир доходности бумаг находился на уровне около 5% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 4,375-4,625% годовых.

Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.