Украина разместит евробонды на 1,25 млрд евро с доходностью 4,375%
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Украина разместит десятилетние еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда евро с доходностью в размере 4,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Спрос инвесторов по финальному уровню доходности превысил 4,75 миллиарда евро.
Заявки на евробонды государство собирало в среду. Изначально ориентир доходности бумаг находился на уровне около 5% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 4,375-4,625% годовых.
Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
https://1prime.ru/state_regulation/20200122/830832296.html