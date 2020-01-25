ВАШИНГТОН, 25 янв /ПРАЙМ/. Ведущие американские биржи на закрытии торгов в пятницу вернулись к падению котировок после сообщений о том, что первые факты заражения новым типом коронавируса зафиксированы во Франции.

Ранее в ходе торгов инвесторы были настроены более оптимистично в связи с возращением рисковых настроений, вызванных успокаивающими комментариями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации с вирусом в Китае.

Однако по состоянию на 16.30 по Нью-Йорку (0.30 мск субботы) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,58%, до 28989,83 пункта, вернувшись за психологический рубеж 29 тысяч пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 9314,910 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,90 %, до 329537 пунктов.

По последним данным, новый мутировавший коронавирус унес жизни 26 человек в Китае и распространился за пределы страны, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. Но некоторый оптимизм вернулся на рынки в пятницу после заявления ВОЗ о том, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с этой вспышкой пока преждевременно.

В пятницу минздрав Франции сообщил о двух случаях заражения новым коронавирусом на территории страны.