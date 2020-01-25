КЕМЕРОВО, 25 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Новотранс" проведет реконструкцию вагоносборочного цеха кузбасского вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске, где в пятницу произошло частичное обрушение кровли, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Андрей Мамаев.

Ранее сообщалось, что в вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, эвакуировались 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение. СК по Кемеровской области начал по данному факту доследственную проверку.

"Группа компаний "Новотранс" полностью реконструирует вагоносборочный цех Кузбасского вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске, который пострадал накануне в результате частичного обрушения кровли", – написал глава города.

Как следует из информации, размещенной на сайте предприятия, кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" осуществляет деповской и грузовой ремонты грузовых вагонов, текущий и средний ремонт колесных пар, капитальный ремонт колесных пар, покраску кузовов вагонов и котлов цистерн, изготавливает колесные пары буксового узла.