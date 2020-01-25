КЕМЕРОВО, 25 янв — ПРАЙМ. Инцидент в вагоноремонтном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске не отразится на работниках, они будут обеспечены работой и зарплатой, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Андрей Мамаев.

В пятницу сообщалось, что в вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, эвакуировались 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение. СК по Кемеровской области начал по данному факту доследственную проверку. Пострадавший от обрушения кровли цех решено полностью реконструировать.

"В ближайшее время на предприятии будет открыта вторая очередь производства, где до завершения реконструкции будут проводиться ремонты. До запуска новой очереди часть плановых ремонтов КВРП (Кузбасского вагоноремонтного предприятия — ред.) будет производиться на заводах группы компаний "Новотранс" в Алтайском крае, Иркутской и Московских областях" – сообщил глава Прокопьевска.

"Происшествие никак не отразится на работниках предприятия. Все они будут обеспечены работой и зарплатой в соответствии с выполненными работами. Часть сотрудников будут командированы на другие заводы холдинга, где будут проводиться ремонты перенаправленных с КВРП вагонов и колесных пар", — также отметил Мамаев.

Он добавил, что в настоящий момент специальная комиссия холдинга "Новотранс" в тесном взаимодействии с уполномоченными органами выясняет все обстоятельства произошедшего для установления причин обрушения.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" осуществляет деповской и грузовой ремонты грузовых вагонов, текущий и средний ремонт колесных пар, капитальный ремонт колесных пар, покраску кузовов вагонов и котлов цистерн, изготавливает колесные пары буксового узла.