РЫНКИ ЗАРАЗИЛ КОРОНАВИРУС

Коронавирус продолжает распространяться по планете. На утро пятницы число заболевших, по официальным данным, превысило 9500 человек, двое из них — в России, жертвами вируса стало 213 человек. Однако за пределами Китая все происходит гораздо медленнее, чем в 2002 году. Тогда правительство страны долго медлило и пыталось скрыть информацию о новом заболевании, что усложнило борьбу с вирусом. Как заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этот раз Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, предпринял ряд важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом. Среди последних мер предосторожности — запрет на выезд туристических групп. В самой стране, несмотря на праздничный сезон, закрыты рестораны, парки развлечений и другие общественные места. Компании по всему миру рекомендуют сотрудникам после посещения КНР работать из дома. На радикальные меры решился Казахстан – страна полностью приостановила транспортное сообщение с Китаем. Об этом же задумались и власти других стран. Несмотря на все попытки остановить распространение вируса, число заболевших растет. На очередном заседании ВОЗ 30 января вспышку заболевания было решено все-таки объявить медицинской чрезвычайной ситуацией. Пока ученые из разных стран пытаются разработать вакцину, а китайские врачи тестируют различные препараты от ВИЧ и других коронавирусов, маркетологи российских фармацевтических компаний пытаются увеличить продажи противовирусных препаратов, заявляя, что они эффективны против нового вируса 2019-nCoV.

На новости из Китая рынки реагируют постепенной распродажей рисковых активов, что привело к снижению большинства мировых индексов и завершению череды исторических рекордов. Эксперты сходятся во мнении, что тенденция к коррекции была и раньше ввиду перекупленности индексов. В связи с этим в Morgan Stanley считают, что индекс S&P 500 может потерять до 5%, прежде чем начнет восстанавливаться. Так же оценивают и российский рынок – от уровней понедельника, 27 января, он может опуститься еще на 5-7%. Кроме того, снизились акции авиакомпаний и операторов казино. Инвесторы опасаются негативных последствий для туризма, так как вспышка коронавируса пришлась на празднование Нового года в Китае. Снижением отреагировала и нефть. Впрочем, после падения почти на 4% за неделю, цена корректируется на заявлениях ВОЗ. Вслед за нефтью стабилизируется и рубль.

ВИРУС ИЗ КИТАЯ РЕШИЛИ ЗАДЕРЖАТЬ НА ТАМОЖНЕ

В четверг, 30 января, стало ясно, что принятых мер борьбы с распространением коронавируса из Китая недостаточно. К этому моменту туристический обмен с КНР был приостановлен, летать в Китай в целях безопасности и из-за падения спроса прекратил ряд российских и зарубежных авиакомпаний, в том числе Nordwind, Azur Air, немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss и австрийская Austrian Airlines.

В связи с этим было решено продлить до 2 февраля закрытие границы с КНР для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах ДФО: Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях. Тем не менее, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, возможность возвращать российских и китайских граждан на родину останется. Ограничить решили и железнодорожное сообщение, оставив движение поездов только на маршруте Москва – Пекин. В пятницу было решено ограничить авиасообщение. Останутся только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, для которых выделен отдельный терминал в "Шереметьево".

РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ СОСТОЯЛСЯ

В пятницу после трех с половиной лет переговоров, протестов, досрочных выборов и нарушенных обещаний Великобритания покинет Европейский союз. Референдум, итоги которого удивили всех, состоялся 23 июня 2016 года. Общество раскололось на два практически равных лагеря, перевес сторонников Brexit не превысил 4%. С тех пор решить вопрос с выходом из ЕС предстояло трем премьер-министрам. Дэвид Кемерон, который и настоял на проведении референдума, на следующий день после оглашения результатов подал в отставку. Тереза Мэй четыре раза безуспешно пыталась добиться от парламента одобрения достигнутых соглашений с ЕС. Удалось это только Борису Джонсону после неожиданной и безоговорочной победы его партии на выборах. Тогда стало ясно, что "развод десятилетия" может наконец завершиться. В прошлый четверг королева Елизавета II подписала закон о Brexit. Была названа итоговая дата – 31 января 2020 года.

Великобритания официально выйдет из ЕС ровно в 23.00 (02.00 мск 1 февраля). На этом закончатся споры внутри страны, продолжатся переговоры с Евросоюзом. Переходный период продлится до декабря 2020 года. Во время переговоров Борис Джонсон рассчитывает заключить соглашение о свободной торговле, а также регламентировать права европейцев, живущих в Великобритании, и британцев, живущих в ЕС. С некоторыми странами предстоит установить визовый режим.

ЦЕНТРОБАНКИ ЗАНЯЛИ ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ

На этой неделе принять решение по денежно-кредитной политике предстояло ФРС США и Банку Англии. В первом случае Комиссия по ценным бумагам единогласно решила сохранить ставку на текущем уровне в 1,5-1,75%. Тем не менее, рынок увидел смягчение риторики. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что распространение коронавируса может негативно отразиться на экономическом росте страны. Эта угроза может привести к продлению программы скупки активов — на данный момент она действует до 1 апреля. Рост потребительских активов в ФРС оценили как "умеренный", хотя в декабре его назвали "сильным". Текущая денежно-кредитная политика, по мнению ФРС, нужна не для "удержания инфляции вблизи цели", как было сказано в декабре, а для "возврата к текущему целевому уровню". Это дало повод участникам рынка ожидать дальнейшего снижения ставки на следующем опорном заседании Комиссии 17-18 марта, во время которого будут опубликованы dot plots — экономические прогнозы ФРС в виде точечной диаграммы.

Банк Англии также сохранил базовую ставку — на уровне 0,75% и объем выкупа активов, однако в этом случае решение не было единогласным. Двое из девяти членов Комиссии по денежно-кредитной политике проголосовали за снижение ставки, чтобы таким образом компенсировать слабый рост в конце 2019 года и перестраховаться перед Brexit, который состоится уже сегодня, 31 января. В целом Банк Англии отмечает сильную макростатистику и дает сильный прогноз по росту ВВП в январе, хотя и ожидает его резкого замедления после выхода из ЕС, так как пересмотр экономических связей, скорее всего, затянется надолго. Если это произойдет, руководство Банка Англии может все же пойти на снижение ставки. Но случится это уже при новом руководителе. Январское заседание стало последним для главы центробанка Марка Карни. Его пост 16 марта займет руководитель Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) Эндрю Бэйли.

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ

Сезон отчетности американских компаний преподнес немало сюрпризов. Среди отличившихся как в хорошем, так и в плохом смысле, — Boeing, Apple, Tesla и Microsoft. Так, отчетность Apple показала рекордный рост продаж в конце 2019 года и стала позитивом для американского рынка акций. Аналитики считают, что своим успехом компания обязана, прежде всего, имиджу, который строился годами. Новинки Apple ценят не столько за функциональность, сколько за их статусность. В связи с этим сильными продажами отличилась линейка iPhone 11, а спрос на AirPods Pro оказался настолько высоким, что компании пришлось нарастить объем выпуска этой модели беспроводных наушников. Но конкуренты не отстают, поэтому Apple еще предстоит побороться за аудиторию, особенно в сфере интернет-сервисов. Производитель электромобилей Tesla отчитался за IV квартал 2019 год лучше всех ожиданий. Чистый убыток компании сократился на 12%. По мнению аналитиков, в 2020-2021 годах Tesla предстоит оправдать высокую капитализацию, которая превысила $100 млрд, высокими темпами роста выручки и оптимизации процессов, что наконец позволит ей получать прибыль вместо убытка.

Конкурент Apple Microsoft отчиталась за I полугодие 2019 года хуже ожиданий, однако ей удалось ограничить снижение, которое наблюдается на всем рынке ПК. Чистая прибыль выросла на 29,5%. Успех компании аналитики объясняют прогрессом в облачном сегменте, популярностью сервиса Azure, выручка которого увеличилась на 62%, и подписки на классические программы в пакете Office 365. Не всем компаниям удалось пережить 2019 год без потерь. В лидерах падения оказалась американская корпорация Boeing, которая понесла убытки впервые с 1997 года. Доходы сократились во всех подразделениях. Все из-за проблем с моделью 737 Max, считают эксперты. Новый исполнительный директор компании Дэвид Калхун заявил, что понимает, какую огромную работу предстоит проделать, чтобы исправить ситуацию. По его словам, вернуть 737 MAX в эксплуатацию удастся уже к середине 2020 года.

"КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК" НЕ ЗАДАЛСЯ У IT-КОМПАНИЙ

Понедельник оказался черным днем для IT-компаний. С 10:00 перестали работать сервисы Mail.ru Group. По данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе интернет-ресурсов, пользователи Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара столкнулись с проблемой входа в почту, некоторые из них вообще не смогли загрузить сайт Mail.ru. В комментариях жаловались, что на почту не приходят новые письма, что сервис не принимает пароль. Устранить сбои удалось только к 16:00. По словам Mail.ru, пользовательские данные не пострадали.

В то же время наблюдались проблемы с сервисами другого IT-гиганта – "Яндекса". Комментарии на Downdetector начали появляться в 11:40. В них пользователи жалуются на некорректную работу почты, самого сайта yandex.ru и сервиса "Яндекс.Деньги". В ответ в "Яндексе" заявили, что все их сервисы работают в штатном режиме. По словам пресс-службы, в "Яндекс.Почте" есть возможность добавить ящик другого сервиса. Сбои коснулись Mail.ru, поэтому пользователи не смогли получить доступ к почте Mail.ru через "Яндекс". Вечером того же дня сбой произошел в работе сервисов Google. В этот раз неполадки обошли российских пользователей стороной – пострадали Германия, Франция и США. В большинстве комментариев на Downdetector говорилось о проблемах со входом в учетную запись, в остальных – о сбоях в работе с поисковой системой. Индекс бигмака уже не тот, есть более надежные показатели оценки валют

MCDONALD'S ПРЕДЛОЖИЛ МОСКВИЧАМ БИГМАК ЗА 3 РУБЛЯ

В честь своего 30-летия один из любимых фастфудов россиян McDonald’s объявил, что 31 января в ресторане на Пушкинской (именно он первым открылся в России) вернут цены из 90-х. McDonald’s планировал продавать по 3 рубля легендарный Бигмак, чизбургер, чикенбургер и гамбургер и снизить до 30 рублей цены на картофель фри, вишневый пирожок, холодные напитки и кофе. В интернете к щедрости McDonald’s отнеслись скептически. Одни шутили о том, что руководство ресторана хочет воссоздать очереди, как в день открытия, другие называли идею "новой Ходынкой".

В ходе пресс-конференции 30 января гендиректор сети ресторанов быстрого питания в РФ Марк Карена поделился впечатляющими планами. Он рассказал о том, что к концу 2020 года вся продукция McDonald’s будет производиться в России. Сеть также планирует открыть рестораны на Дальнем Востоке и увеличить общее число ресторанов в России до 800. Озвучив эти впечатляющие цифры, несколько часов спустя McDonald’s объявил об отмене пятничной акции "Бигмак по 3 рубля" в ресторане на Пушкинской. Причина – профилактика коронавируса, несмотря на то что случаев заражения в России пока не выявлено. McDonald’s ссылается на правительство Москвы, которое, как говорится в заявлении, накануне рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения массовых мероприятий. В пятницу выяснилось, что Бигмаки по 3 рубля все же будут. Получить купон на бургер можно, совершив любую покупку в ресторане на Пушкинской, и обменять его на Бигмак за 3 рубля с 5 февраля по 5 марта.