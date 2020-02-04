ТОКИО, 4 фев — ПРАЙМ. Влияние нового коронавируса может оказать большее влияние на мировую экономику, чем в 2003 году эпидемия атипичной пневмонии (SARS), в силу возросшего значения Китая, предупредил во вторник в японском парламенте глава центрального банка Японии Харухико Курода.

"В отличие от того времени, когда распространялся SARS, ныне экономическое проникновение Китая сильно возросло, логистическая цепочка расширилась, поэтому нужно осознать, что и влияние может оказаться большим", — приводит слова Куроды на своем сайте телеканал NHK.

"Угроза влияния может касаться не только Японии, но и всей мировой экономики", — уточнил глава японского центробанка.

"Я хотел бы обратить максимум внимания на влияние на экономику и цены в нашей стране, на последующие тенденции финансового рынка, нужно обмениваться мнениями на международных площадках, в том числе G20, и предусмотреть необходимые меры, когда это потребуется", — также сказал Курода.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Атипичная пневмония (тяжёлый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые была зарегистрирована в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.