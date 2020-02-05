МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что из-за коронавируса вероятность снижения выручки РФ от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна.

"В 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

По первой оценке Росстата, ВВП РФ по итогам 2019 года вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей. Как сообщала служба, доля чистого экспорта товаров и услуг за год сократилась до 7,7% с 10%, расходов на конечное потребление — увеличилась до 69,3% с 67,9%, валового накопления — до 23% с 22,1%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Глобальное распространение коронавируса оказало давление на спрос на нефть. По данным агентства Блумберг, опубликованным ранее на текущей неделе, спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в день, или на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период, из-за влияния распространения коронавируса на экономику.