ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

"Думаю, мы внимательно это изучим в ближайшие несколько недель. Мы даем русским и компании понять, что их поддержка… (президента Венесуэлы Николаса – ред.) Мадуро не просто бизнес-решение, но это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы. Поэтому, думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем", — сказал О`Брайен, выступая в Вашингтоне.

"Роснефть", которая реализует проекты в Венесуэле, уже находится под рядом санкций США.